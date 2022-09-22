Токио, , 09:49 — REGNUM Аниме-сериал «Романтический убийца» (Romantic Killer) на основе манги Момосэ Ватару получил официальный трейлер. Ролик был опубликован 22 сентября на портале Comicbook.

Аниме Иван Шилов ©ИА REGNUM

Премьера шоу состоится 27 октября 2022 года на сайте онлайн-кинотеатра Netflix. Его сюжет расскажет о школьнице Анзу Хошино, которая вела затворнический образ жизни и ничем особым не выделялась. Однажды перед героиней появляется злобная колдунья, которая закидывает Анзу в параллельный мир, в котором нет её любимых вещей, но зато есть много окружающих её молодых людей.

Для справки: оригинальная манга «Романтический убийца» Момосэ Ватару выходила на сайте Shueisha’s Shonen Jump Plus с июля 2019 года по июнь 2020-го. Проект сериала на её основе был анонсирован в августе 2022-го.

Читайте ранее в этом сюжете: CD Project Red показала первые три серии аниме-шоу Cyberpunk: Edgerunners