Токио, 22 сентября, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Аниме-сериал «Романтический убийца» (Romantic Killer) на основе манги Момосэ Ватару получил официальный трейлер. Ролик был опубликован 22 сентября на портале Comicbook.

Иван Шилов ИА REGNUM Аниме

Премьера шоу состоится 27 октября 2022 года на сайте онлайн-кинотеатра Netflix. Его сюжет расскажет о школьнице Анзу Хошино, которая вела затворнический образ жизни и ничем особым не выделялась. Однажды перед героиней появляется злобная колдунья, которая закидывает Анзу в параллельный мир, в котором нет её любимых вещей, но зато есть много окружающих её молодых людей.

Для справки: оригинальная манга «Романтический убийца» Момосэ Ватару выходила на сайте Shueisha’s Shonen Jump Plus с июля 2019 года по июнь 2020-го. Проект сериала на её основе был анонсирован в августе 2022-го.