Уфа, 22 сентября, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Митинг-концерт «Потомки Шаймуратова своих не бросают!» состоится 23 сентября в Уфе. Об этом сообщил заместитель председателя государственного собрания БашкирииРустам Ишмухаметов в своем телеграм-канале.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Участники митинга-концерта

Следите за развитием событий в трансляции: «Защита Донбасса и референдумы по воссоединению с Россией — трансляция»

Он сообщил, что митинг-концерт в поддержку решения жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей о проведении референдума о вхождении в состав России начнется в Уфе в 15:30 часов.

«У нас великая страна с многовековой историей, многонациональным народом, способным защитить интересы Отечества, остановить любую угрозу, поддержать братский народ Донбасса в его желании связать свое будущее с Россией», — сообщил он.

Митинг-концерт пройдет с участием коллективов республиканской эстрады.

Читайте также: Глава Башкирии обратился к жителям республики