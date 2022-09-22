Шэньян, Китай, , 09:48 — REGNUM Верховная народная прокуратура Китая распорядилась арестовать бывшего вице-губернатора провинции Ляонин Хао Чуньжуна на северо-востоке Китая, по подозрению в получении взятки, сообщает 21 сентября газета China Daily.

Юань Elec4.co.kr

Дело было передано в органы прокуратуры для судебного преследования после расследования, проведенного Национальной комиссией по надзору, сообщила SPP в среду.

Хао также был бывшим членом ведущей партийной группы провинциального правительства. Рассмотрение этого дела продолжается.