Рязань, 22 сентября 2022, 09:49 — REGNUM Секретарём регионального отделения «Единой России» избран 21 сентября губернатор Рязанской области Павел Малков. Об этом он сообщил в социальных сетях.
На партийной конференции единороссы подвели итоги электорального цикла, большинство делегатов поддержали кандидатуру Павла Малкова на пост секретаря рязанского отделения. Глава региона поблагодарил однопартийцев за доверие и поддержку. Павел Малков напомнил, что его предвыборная кампания строилась на основе Народной программы «Единой России».
Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября Павел Малков официально вступил в должность губернатора Рязанской области.