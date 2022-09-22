Рязань, , 09:49 — REGNUM Секретарём регионального отделения «Единой России» избран 21 сентября губернатор Рязанской области Павел Малков. Об этом он сообщил в социальных сетях.

Павел Малков Телеграм-канал Павла Малкова

На партийной конференции единороссы подвели итоги электорального цикла, большинство делегатов поддержали кандидатуру Павла Малкова на пост секретаря рязанского отделения. Глава региона поблагодарил однопартийцев за доверие и поддержку. Павел Малков напомнил, что его предвыборная кампания строилась на основе Народной программы «Единой России».

«Это не декларативный документ, а план действий. И нам необходимо следовать этому плану и выполнять обещания. Рассчитываю на региональное отделение партии как на соратников и единомышленников во всех ключевых вопросах», — отметил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября Павел Малков официально вступил в должность губернатора Рязанской области.