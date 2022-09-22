Ульяновск, , 09:46 — REGNUM В Ульяновской области с октября и до конца года на санавиацию потратят почти 25 млн рублей. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Вертолет Александр Шимберг © ИА REGNUM

Государственным заказчиком является Ульяновская областная клиническая станция скорой медицинской помощи. В закупке речь идёт о выполнение авиационных работ (на вертолёте) в целях оказания медицинской помощи на территории России.

«Объём работ: 116,27 лётных часов (время подготовки воздушного судна и экипажа к полёту в полётное время не входит), летный час — 60 минут полётного времени», — уточняется в документе.

Воздушное судно для оказания услуг будет базироваться в Ульяновске. На его борту должно находиться медицинское оборудование.

Цена контракта составила24 998 050 рублей. Договор заключён с обществом «Национальная служба санитарной авиации» (г. Санкт-Петербург). Работы должны выполняться на основании заявок с 1 октября по 12 декабря 2022 года, контракт будет действовать до конца года.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее власти заявляли, что работа санитарной авиации в Ульяновской области начнётся в 2022 году.