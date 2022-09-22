Донецк, 22 сентября, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли населенный пункт Старомихайловка в Донецкой Народной Республике, сообщили 22 сентября в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06:40 — н. п. Красногоровка — н. п. Старомихайловка: выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — сообщили в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 22 сентября ВСУ обстреляли город Горловка Донецкой Народной Республики.

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