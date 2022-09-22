Сана, , 09:51 — REGNUM В столице Йемена Сане прошёл военный парад подразделений движения «Ансаралла», члены которого известны как хуситы. Как сообщает Al-Masirah, парад приурочен к восьмой годовщине революции 2014 года, в результате которой хуситы пришли к власти в стране.

Хуситы парад @army21ye

В параде приняли участие подразделения войск ПВО страны, военно-морские силы, операторы штурмовых беспилотников, которые продемонстрировали новые образцы вооружений.

В ходе парада были продемонстрированы стоящие на вооружении хуситов ракеты «Хатим», «Фалак», «Хайдер», «Мирадж», «Кудс», «Сакиб-3», «Сакр-1» и другие. Как отмечают журналисты, это крупнейший парад в истории Йемена.

После прохождения наземной части парада, над Саной прошли вертолёты ВВС Йемена.