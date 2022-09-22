Астана, , 09:44 — REGNUM Кандидатуры на пост президента Казахстана можно будет выдвигать с 23 сентября. Об этом объявил на заседании Центризбиркома заместитель председателя ЦИК Константин Петров.

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«Выдвижение кандидатов на должность президента должно начаться со дня, следующего за днем назначения выборов, то есть с 23 сентября, и закончится в 18:00 11 октября текущего года», — сказал он.

Петров отметил, что кандидатов могут выдвигать зарегистрированные республиканские объединения. Поддержку кандидатов нужно будет подтвердить сбором подписей не менее 1% избирателей не менее, чем в 2/3 областей.

«В реестр избирателей РК включено11 827 277 граждан. Таким образом, в поддержку каждого кандидата должно быть собрано 118 273 доверенных подписи», — сказал Петров.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о проведении досрочных президентских выборах и назначил их на 20 ноября. Также в 2023 году планируется провести досрочные выборы депутатов парламента республики и глав областей и городов республиканского значения.

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