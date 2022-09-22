Астана, 22 сентября, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Кандидатуры на пост президента Казахстана можно будет выдвигать с 23 сентября. Об этом объявил на заседании Центризбиркома заместитель председателя ЦИК Константин Петров.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«Выдвижение кандидатов на должность президента должно начаться со дня, следующего за днем назначения выборов, то есть с 23 сентября, и закончится в 18:00 11 октября текущего года», — сказал он.

Петров отметил, что кандидатов могут выдвигать зарегистрированные республиканские объединения. Поддержку кандидатов нужно будет подтвердить сбором подписей не менее 1% избирателей не менее, чем в 2/3 областей.

«В реестр избирателей РК включено11 827 277 граждан. Таким образом, в поддержку каждого кандидата должно быть собрано 118 273 доверенных подписи», — сказал Петров.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о проведении досрочных президентских выборах и назначил их на 20 ноября. Также в 2023 году планируется провести досрочные выборы депутатов парламента республики и глав областей и городов республиканского значения.