Москва, 22 сентября 2022, 09:42 — REGNUM Скорость работы врачей-рентгенологов может быть увеличена в два раза без потери качества диагностики с помощью нового отечественного программного обеспечения (ПО) для магнитно-резонансной томографии (МРТ). Об этом 19 сентября сообщил Российский фонд развития информационных технологий.
Отмечается, что по итогам доработки радиологической информационной системы медицинские нашей страны учреждения получат современное ПО для чтения и описания МРТ-снимков с использованием искусственного интеллекта.
Также указывается, что с помощью искусственного интеллекта названная система может указать на заболевание или возможный диагноз пациента, выявленный в ходе МРТ, а на основе его подсказок врач сможет назначать дополнительные исследования.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ЦНИИ КМ «Прометей», входящий в НИЦ «Курчатовский институт», разработал альтернативные сплавы, способные выдерживать температуру до 1150 °C в течение длительного времени — до 100 тысяч часов, для отечественного нефтехимического производства.