Москва, 22 сентября, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Скорость работы врачей-рентгенологов может быть увеличена в два раза без потери качества диагностики с помощью нового отечественного программного обеспечения (ПО) для магнитно-резонансной томографии (МРТ). Об этом 19 сентября сообщил Российский фонд развития информационных технологий.

jarmoluk МРТ

Отмечается, что по итогам доработки радиологической информационной системы медицинские нашей страны учреждения получат современное ПО для чтения и описания МРТ-снимков с использованием искусственного интеллекта.

Также указывается, что с помощью искусственного интеллекта названная система может указать на заболевание или возможный диагноз пациента, выявленный в ходе МРТ, а на основе его подсказок врач сможет назначать дополнительные исследования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ЦНИИ КМ «Прометей», входящий в НИЦ «Курчатовский институт», разработал альтернативные сплавы, способные выдерживать температуру до 1150 °C в течение длительного времени — до 100 тысяч часов, для отечественного нефтехимического производства.