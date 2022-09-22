Бухарест, 22 сентября, 2022, 09:42 — ИА Регнум. В районе города Галац на юго-востоке Румынии завершились масштабные совместные учения представителей жандармерии Румынии (Бухарест) и карабинеров из Молдавии (Кишинев). Об этом 22 сентября сообщает бухарестское информационное агентство Agerpres.

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Согласно официальной информации, на протяжении последних нескольких дней правоохранители двух стран отрабатывали действия по восстановлению общественного порядка и охране пограничных КПП от возможного проникновения нелегальных мигрантов. Учения проводились при посредничестве и финансовом обеспечении Еврокомиссии.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источники в МВД Румынии, в дальнейшем подобные мероприятия стражей порядка Бухареста и Кишинева будут проводиться регулярно.

Напомним, ранее правительство Румынии объявило о намерении реализовать программу борьбы с организованной преступностью и незаконной миграцией.