В Румынии завершились учения правоохранителей из Бухареста и Кишинева
Бухарест, 22 сентября, 2022, 09:42 — ИА Регнум. В районе города Галац на юго-востоке Румынии завершились масштабные совместные учения представителей жандармерии Румынии (Бухарест) и карабинеров из Молдавии (Кишинев). Об этом 22 сентября сообщает бухарестское информационное агентство Agerpres.
Согласно официальной информации, на протяжении последних нескольких дней правоохранители двух стран отрабатывали действия по восстановлению общественного порядка и охране пограничных КПП от возможного проникновения нелегальных мигрантов. Учения проводились при посредничестве и финансовом обеспечении Еврокомиссии.
Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источники в МВД Румынии, в дальнейшем подобные мероприятия стражей порядка Бухареста и Кишинева будут проводиться регулярно.
Напомним, ранее правительство Румынии объявило о намерении реализовать программу борьбы с организованной преступностью и незаконной миграцией.