Фейетвилл, США, , 09:42 — REGNUM В Фейетвилле, штат Джорджия (США) выставили на продажу дом, в котором снимали несколько эпизодов сериала «Очень странные дела». Об этом 22 сентября сообщает TMZ.

Цитата из т/с «Очень странные дела». Реж. Мэтт Даффер. 2016. США

Стоимость недвижимости, принадлежавшей в шоу семье Байерс, оценивается в $300 тыс. Как отмечает издание, низкая цена для «известного» дома обусловлена тем, что он построен в 1900 году и за это время здание успело обветшать.

ИА REGNUM напоминает, что премьера первой части четвёртого сезона «Очень странных дел» состоялась в мае 2022 года, а второй — 1 июля. Работа над пятым сезоном уже началась, однако новые эпизоды выйдут не ранее 2024 года.

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