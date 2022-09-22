Пекин, 22 сентября, 2022, 09:41 — ИА Регнум. По данным Управления по атомной энергии Китая (CAEA), ядерные технологии Китая в последние годы широко применяются во многих областях национальной экономики, принося ощутимые выгоды для средств к существованию людей, сообщает 22 сентября газета China Daily.

«Ядерная энергия» — скульптура Генри Мура в Чикагском университете (1967)

Более 90 экспертов и ученых собрались 21 сентября на ежеквартальном форуме CAEA, чтобы обсудить применение ядерных технологий во благо средств к существованию людей, осветив текущую ситуацию и будущие перспективы применения ядерных технологий в Китае. По словам заместителя директора CAEA Дун Баотуна, ядерные технологии используются во многих областях, таких как промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, охрана окружающей среды и безопасность.

«Это играет важную роль в содействии промышленным преобразованиям и модернизации, а также в улучшении условий жизни людей», — сказал он.

На форуме были представлены 10 крупных мероприятий, демонстрирующих значительные результаты применения ядерных технологий в национальной экономике за последние годы. Большинство из них относятся к сфере здравоохранения, например, первый в Китае медицинский ускоритель на тяжелых ионах, используемый в радиотерапии для лечения рака.

По мнению форума, ядерные технологии также сыграли важную роль в предотвращении пандемии COVID-19 и борьбе с ней. Они были использованы для стерилизации медицинских материалов с более высокой эффективностью и лучшим эффектом стерилизации.

Ядерные технологии также использовались при освоении космоса. Исследовательская группа из Пекинского научно-исследовательского института геологии урана, дочернего предприятия Китайской национальной ядерной корпорации, недавно обнаружила новый лунный минерал с помощью рентгеновской дифракции и других методов анализа с применением ядерных технологий.

Повышение уровня применения ядерных технологий стало неотъемлемым требованием для строительства сильной атомной промышленности в Китае, и это также важный шаг для содействия качественному развитию национальной экономики, сказал Дун.