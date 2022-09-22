Курск, 22 сентября, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Жёлтый уровень террористической опасности будет действовать на территории Курской области до 7 октября. Об этом 22 сентября сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Дарья Антонова ИА REGNUM Роман Старовойт

Ранее ВСУ обстреляли в регионе населённые пункты Тёткино и Попово-Лежачи.

«Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112», — обратился к гражданам Старовойт.

Отметим, что жёлтый уровень опасности продлили и в соседней Белгородской области, также подвергающейся обстрелам с территории бывш. УССР.