Астрахань, 22 сентября, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Дети-сироты из Донбасса прилетели в Астрахань вечером 21 сентября, в аэропорту ребят встретили приёмные семьи. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Игорь Бабушкин.

Телеграм-канал Игоря Бабушкина В Астрахань прилетели дети-сироты из Донбасса

Всего в Астраханскую область приехали 11 детей-сирот в возрасте от семи до 17 лет. Они будут жить с приёмными семьями в Лиманском, Харабалинском, Ахтубинском районах Астраханской области и Кировском районе Астрахани.

«Важно, что дети сами заочно выбрали себе приёмных родителей после общения по видеосвязи. Родных братьев и сестёр не разлучили, они попали в одну семью», — написал Бабушкин.