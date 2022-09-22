Брюссель, 22 сентября, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Глава Евросовета Шарль Мишель отреагировал на объявлении о частичной мобилизации в России. Об этом Шарль Мишель написал в своем аккаунте в Twitter.

European Parliament Шарль Мишель

«Кремль объявляет мобилизацию в международный день мира, в то время как страны работают на сотрудничество, безопасность и процветание», — написал глава Евросовета в Twitter.

В заключении Шарль Мишель пообещал, что поддержка киевскому режиму останется неизменной.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к российским гражданам, заявив о необходимых, неотложных шагах по защите суверенитета, безопасности и территориальной целостности России.

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Как сообщало ИА REGNUM, для Евросоюза частичная мобилизация российских резервистов свидетельствует о «смятении».

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