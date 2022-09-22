Москва, 22 сентября, 2022, 09:35 — ИА Регнум. ЦНИИ КМ «Прометей», входящий в НИЦ «Курчатовский институт», разработал альтернативные сплавы, способные выдерживать температуру до 1150°С в течение длительного времени — до 100 тысяч часов, для отечественного нефтехимического производства. Об этом 19 сентября сообщила пресс-служба института.

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Отмечается, что в современных установках нефтехимического синтеза углеводороды перерабатываются в водород, этилен, бензол и другие важные продукты, при этом конструкции пиролизных установок нефтехимического синтеза, в первую очередь радиантные змеевики, рассчитаны на работу в диапазоне от 900 до 1100°С, однако для повышения глубины переработки нефтепродуктов температура должна быть повышена до1150°С.

«Змеевик высокотемпературной секции печи пиролиза представляет собой сварную конструкцию. Чтобы исключить образование трещин при сварке, жаропрочный сплав должен иметь приемлемые пластические свойства. В ходе испытаний мы установили, что пластичность нашего сплава 45Х32Н43СБ при комнатной температуре превышает соответствующие показатели зарубежных аналогов фирм Kubota Corp. и Schmidt + Clemens GmbH», — рассказал начальник лаборатории ЦНИИ КМ «Прометей» Сергей Петров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 28 российских предприятий представили свою продукцию на выставке «Промышленный салон» в Самаре.