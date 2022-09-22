Донецк, 22 сентября, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, сообщили 22 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«После 06:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:20 (совпадает с мск) — н. п. Нетайлово — н. п. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 6 снарядов калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 22 сентября ВСУ обстреляли город Горловка Донецкой Народной Республики.

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