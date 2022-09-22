Москва, 22 сентября 2022, 09:35 — REGNUM В Москве в 60 городских поликлиниках, отремонтированных по новому стандарту, заработал высокоскоростной бесплатный интернет (Wi-Fi). Они обслуживают 1,3 млн человек, сообщается на портале мэра столицы.
Планируется, что все поликлиники Москвы, которые модернизируются по новому стандарту, будут оснащены точками доступа к сети Wi-Fi. Интернет появится более чем в 200 поликлиниках, входящих в программу капремонта.
Отмечается, что во время ремонта в поликлиниках аналоговое оборудование заменяют на современное цифровое, а также устанавливают новейшую технику для диагностики и профилактики заболеваний.
ИА REGNUM ранее сообщало, с начала 2021 года в Москве начали работу 334 новых точки доступа к бесплатной сети Wi-Fi.
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