Гонконг, Китай, , 09:34 — REGNUM Финансовый форум, проводимый телеканалом Phoenix TV и другими учреждениями, стартовал онлайн и оффлайн в Гонконге, и на него собрались правительственные чиновники, лидеры отрасли и ученые района Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао, сообщает 22 сентября газета China Daily.

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Присутствовавший на оффлайн-форуме, проходившем в Научном парке Гонконга, исполнительный директор Специального административного района (САР) Гонконг Джон Ли сказал, что Гонконг, как очень открытый и интернациональный город, определенно способен сыграть важную роль в развитии района. Правительство САР будет углублять финансовое сотрудничество с материковой частью для содействия дальнейшему развитию региона.

Мэр южно-китайского города Шэньчжэнь Цинь Вэйчжун, заявил в видеообращении, что Гонконг и Шэньчжэнь разделяют миссию и возможности в продвижении финансовой открытости. По его словам, Шэньчжэнь будет работать вместе с Гонконгом над созданием международного финансового центра в районе и внесет больший вклад в повышение общей мощи и глобальной конкурентоспособности региона.

Двухдневный форум под названием «Новые перспективы в условиях перемен» посвящен таким темам, как глобальные экономические вызовы, «зеленые» финансы, финансовая поддержка технологических инноваций, а также модернизация рынка капитала Гонконга.