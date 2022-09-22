Ханты-Мансийск, , 09:34 — REGNUM В Югре жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей смогут принять участие в референдуме. Об этом сообщает пресс-служба избиркома ХМАО.

В ЛНР готовятся к референдуму Пресс-служба тюменского отделения МГЕР

Для участия в референдуме о присоединении к России, для жителей республик Донбасса и бывшей УССР будет организовано выездное голосование по всему Ханты-Мансийскому автономному округу, а в трёх городах Югры развернуты участки для голосования.

Содействие в оснащении участков для голосования технологическим оборудованием, кабинами для голосования, стационарными и переносными ящиками и сейф-пакетами для хранения избирательной документации оказывает избирательная комиссия Югры. Со стороны правоохранительных органов ХМАО будут приняты необходимые меры по обеспечению общественной безопасности в местах голосования.

Выездное голосование начнётся уже 23 сентября и продлится до 26 сентября включительно. Для его организации члены участковых комиссий будут выезжать по всей территории Югры по установленным маршрутам.

Проголосовать очно можно будет в течение одного дня — 27 сентября с 8:00 до 14:00 по местному времени (с 6:00 до 12:00 мск)

Жители Донецкой и Луганской народных республик смогут проголосовать по следующим адресам: Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, 7; Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, 41Б, Сургут, ул. Энгельса, 18. Жители Запорожской и Херсонской областей смогут проголосовать по адресу: Сургут, ул. Энгельса, 18.

Оставить заявку для участия выездном голосовании, получить ответы на все вопросы по организации участия в референдуме по вопросу вхождения в состав РФ можно по телефону региональной горячей линии: 8-800-707-56-40 ежедневно, с 9:00 до 18.00 (с 7:00 до 16:00 мск).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители Донецкой и Луганских Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, находящиеся на территории Югры, смогут принять участие в референдуме по вопросу вхождения этих территорий в состав Российской Федерации с 23 по 27 сентября 2022 года.

В марте в ХМАО прибыл спецрейсом 71 житель посёлка Зайцево, в числе которых 48 детей. Сегодня, 22 сентября спецрейсом доставлено 45 жителей города Горловка и посёлка Гольмовский, из них 30 детей. Самостоятельно за весь период специальной военной операции в Ханты-Мансийский автономный округ приехали 2486 беженцев из ДНР, ЛНР, а также территории бывшей УССР.

В Югре развернуто восемь пунктов временного размещения в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Нягани. В пунктах проживают 253 человека, в том числе 78 детей.

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