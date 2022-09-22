Санкт-Петербург, , 09:36 — REGNUM Мужчина попал под колеса электропоезда, когда переходил пути в неположенном месте на Яхтенной улице Санкт-Петербурга, сообщили 22 сентября ИА REGNUM в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Железнодорожные пути Елена Молчанова © ИА REGNUM

Наезд на пешехода произошел утром 07:29 мск. Электропоезд сообщением «Белоостров — Сестрорецк — Петербург» сбил мужчину. Как сообщают очевидцы, от удара его откинуло в столб.

«По предварительным данным, мужчина от полученных травм скончался», — добавили в пресс-службе.

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе Октябрьской железной дороги, наезд на пешехода на расписание поездов не повлиял.