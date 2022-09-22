Биробиджан, 22 сентября, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Избиратели из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, которые сейчас проживают в Еврейской автономии, смогут высказать своё мнение на референдумах по воссоединению с Россией. Об этом сообщили 22 сентября в пресс-службе избиркома региона.

Lišiak Референдум

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«Избиратели ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, которые вынуждены были уехать из этих территорий и в настоящее время находятся в Еврейской автономной области, смогут проголосовать на референдумах», — говорится в сообщении.

Голосование будет проходить с 23 по 27 сентября. Возможность сделать выбор предоставят как вне помещения для голосования, так и на избирательном участке во Дворце культуры в Биробиджане.

Как сообщало ИА REGNUM, общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к руководителям республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с идеей провести референдумы о воссоединении с Россией. Аналогичные инициативы прозвучали в Запорожской и Херсонской областях.