Мадрид, 22 сентября, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Жители Испании начали массово закупаться древесными пеллетами. Спрос на этот товар резко возрос. Об этом сообщает газета La Vanguardia.

Efraimstochter Флаг Испании

Издание отмечается, что сегодняшний день популярность биотоплива стремительно растёт из-за увеличения цен на электричество, нефтепродукты и газ.

«В секторе утверждают, что вокруг пеллет сейчас такой же психоз, как вокруг туалетной бумаги в первые месяцы пандемии», — пишет газета.

До этого кризиса, когда отмечен стремительный рост цен на традиционные источники энергии, клиенты обычно «размещали свои заказы с октября или ноября и покупали паллеты по мере того, как у них заканчивались запасы», рассказал Хавьер Диас, председатель Испанской ассоциации энергетической оценки биомассы AVEBiom.

«Теперь клиенты хотят скупить все биотопливо, которое, по их расчётам, должно им пригодиться, чтобы пережить зиму. Такого ещё никогда не было», — подчеркнул он.

В результате производители пеллет порой не справляются с таким спросом. Ситуация усугубляется ещё и тем, что в этом году многие компании экспортировали запасы пеллет в летние месяцы в такие страны, как Франция, Германия и Италия, где «психоз из-за боязни остаться зимой без топлива даже больше, чем в Испании», добавил Диас.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее The Washington Post написал, что среди жителей Европы нарастает отчаяние по мере приближения зимы, которую придётся пережить без российского газа. Люди скупают дровяные и угольные печи, в некоторых регионах возникла нехватка дров. Уже зафиксированы случаи кражи. Брёвна похищают прямо с платформ грузовиков, в интернете возникли поддельные сайты с торговлей несуществующими дровами.

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