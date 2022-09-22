Нью-Йорк, США, 22 сентября 2022, 09:34 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль встретился в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН с канцлером Германии Олафом Шольцем, с которым договорился об углублении двусторонних отношений. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Олаф Шольц
Олаф Шольц
Steffen Prößdorf

Представители двух стран высоко оценили развитие двусторонних отношений в разных сферах, а также договорились о дальнейшем углублении связей посредством обменов на всех уровнях.

Стороны обменялись мнениями о стратегиях в Индо-Тихоокеанском регионе и ситуации в мире, договорившись работать над установлением мира на Корейском полуострове.

Юн Сок Ёль также предложил Шольцу посетить Южную Корею с визитом в 2023 году.

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