Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль встретился в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН с канцлером Германии Олафом Шольцем, с которым договорился об углублении двусторонних отношений. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Steffen Prößdorf Олаф Шольц

Представители двух стран высоко оценили развитие двусторонних отношений в разных сферах, а также договорились о дальнейшем углублении связей посредством обменов на всех уровнях.

Стороны обменялись мнениями о стратегиях в Индо-Тихоокеанском регионе и ситуации в мире, договорившись работать над установлением мира на Корейском полуострове.

Юн Сок Ёль также предложил Шольцу посетить Южную Корею с визитом в 2023 году.