Нью-Йорк, США, , 10:01 — REGNUM Позитивные решения о развитии КНР будут приняты на 20-м съезде Коммунистической партии Китая, который пройдёт в октябре. В этом убеждена Россия, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на встрече со своим китайским коллегой Ван И.

Глава МИД Китая Ван И и глава МИД России Сергей Лавров Mid.ru

Лавров отметил, что предстоящий съезд — важнейшее событие, к которому приковано внимание всего мира. Он подчеркнул, что очень рад видеть Ван И.

«Мы убеждены, что наши китайские друзья завершат съезд на позитивных договорённостях о дальнейшем развитии своей страны, своего общества и договорённостях и решениях о том, как Китайская Народная Республика будет продолжать способствовать установлению демократичных, справедливых правил на международной арене в соответствии с принципами Устава ООН», — сказал глава российского МИД на встрече, которая прошла на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как сообщало ИА REGNUM, всекитайский съезд Компартии Китая откроется 16 октября в Пекине. На съезде объявят имена членов Постоянного комитета Политбюро, которые будут определять политическое будущее страны на ближайшие пять лет.

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