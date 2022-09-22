Ярославль, , 09:36 — REGNUM В Ярославле в театре драмы имени Фёдора Волкова началось прощание с погибшим в ДТП известным актёром, художественным руководителем театра Сергеем Пускепалисом. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Траурные венки

Ярославцы несут в театр цветы. Вокруг здания дежурят сотрудники полиции и скорая помощь. Внутри театра выставлен почётный караул. Гроб, в окружении цветов и венков, установлен на главной сцене.

Пришедшие проститься

Людей в театре пока собралось немного

Внутри здания почётный караул

Желающие проститься и журналисты потихоньку собираются у театре

Перекрытые дороги

Траурные венки

Улицы, примыкающие к театры, перекрыты полицией. На них запрещён проезд и стоянка личных автомобилей.

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