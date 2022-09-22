В Ярославле началось прощание с Сергеем Пускепалисом
Ярославль, 22 сентября, 2022, 09:36 — ИА Регнум. В Ярославле в театре драмы имени Фёдора Волкова началось прощание с погибшим в ДТП известным актёром, художественным руководителем театра Сергеем Пускепалисом. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Траурные венки
Ярославцы несут в театр цветы. Вокруг здания дежурят сотрудники полиции и скорая помощь. Внутри театра выставлен почётный караул. Гроб, в окружении цветов и венков, установлен на главной сцене.
Пришедшие проститься
Людей в театре пока собралось немного
Внутри здания почётный караул
Желающие проститься и журналисты потихоньку собираются у театре
Перекрытые дороги
Траурные венки
Улицы, примыкающие к театры, перекрыты полицией. На них запрещён проезд и стоянка личных автомобилей.