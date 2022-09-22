Грозный, , 09:31 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил в своем телеграм-канале видео, на котором один из взятых в плен бойцов ВСУ раскаивается за свои преступления и обращается к президенту РФ Владимиру Путину. Он предлагает смыть кровью свою вину перед жителями Донбасса и создать первую антифашистскую роту, назвав её именем Богдана Сташинского, ликвидировавшего лидера националистов Степана Бандеру.

ВСУ Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

«Этот размалёванный с головы до пят наколками, штриховками, гравировками и прочими загогулинами индивид кое-чем отличился от всех прочих. Молодой человек просит создать первую антифашистскую роту имени Богдана Сташинского, который в своё время вручил билет в один конец идеологическому лидеру националистов [б. УССР] Степану Бандере», — сообщил Кадыров.

При этом чеченский лидер отметил, что в раскаянии пленного явно звучат фальшивые ноты. Никаких выдуманных рот из бывших нацистов создавать никто не будет, российская армия и союзные войска сами справятся с задачами спецоперации, уверен Кадыров.

«Подобные заверения не стоят ломаного гроша. Именно такая цена всем нацистам. Раньше думать надо было. Тем более давали им шанс многократное количество раз. Не нужны нам вспомогательные роты вчерашних фашистов. Превосходно обойдёмся. Лучше готовьтесь держать ответ перед законом. Таково мое твердое мнение, а решать главному командованию», — написал он в своем телеграм-канале.