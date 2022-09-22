В столице Камчатки отстрелили ещё одного медведя
Петропавловск-Камчатский, 22 сентября, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В Петропавловске-Камчатском в микрорайоне Завойко 22 сентября отстрелили ещё одного медведя, сообщил телеграм-канал «Камчатка №1».
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Медведь
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Известно о трёх гуляющих по городу косолапых. Двоих удалось отстрелить. Ещё одного медведя ищут.
Жителей города просят соблюдать осторожность.
Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке утром 21 сентября отстрелили медведя, который держал в страхе жителей микрорайона Завойко в Петропавловске-Камчатском.