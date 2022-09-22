Курск, 22 сентября, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Действие жёлтого уровня террористической опасности в Курской области продлили до 7 октября. Об этом 22 сентября сообщил губернатор Роман Старовойт.

Kremlin.ru Роман Старовойт

«В Курской области действие желтого уровня террористической опасности продлеваем с 22 сентября на 15 суток до 7 октября», — написал губернатор в телеграм-канале.

Он призвал жителей соблюдать бдительность. О подозрительных предметах, а также замеченных беспилотных летательных аппаратах можно сообщать на номер 112.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября два курских села подверглись обстрелам со стороны ВСУ, ранения получила 60-летняя женщина.