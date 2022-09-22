Чанчунь, Китай, 22 сентября, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Бывшему высокопоставленному чиновнику высшего политического консультативного органа Китая Фу Чжэнхуа был вынесен смертный приговор с отсрочкой на два года за получение взяток и злоупотребление властью, сообщил Народный суд промежуточной инстанции города Чанчуня в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, передает 22 августа газета China Daily.

Цитата из к/ф «Зеленая миля». реж Фрэнк Дарабонт. 1999. США Смертная казнь

Ранее Фу также занимал должности главы Пекинского муниципального бюро общественной безопасности, заместителя министра общественной безопасности и министра юстиции.

По данным прокуратуры, Фу пользовался своими официальными полномочиями и занимаемым положением, чтобы добиться выгод для других в ведении деловых операций, продвижении по службе и решении судебных дел, в обмен на что он незаконно принял деньги и подарки на сумму 117 млн юаней ($17,3 млн) либо напрямую, либо через своих родственников.