Татарстан, 22 сентября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. В Татарии 43-летнего бывшего директора ООО признали виновным в мошенничестве на сумму более 65 млн рублей. Об этом сообщает 22 сентября пресс-служба прокуратуры РТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Приговор

В июне 2018 года мужчина, зная о неплатежеспособности своей компании, заключил с крупным предприятием дилерский договор на поставку восьми единиц сельскохозяйственной техники. Он внес предоплату в размере 10% от общей стоимости. После получения техники часть ее директор передал в лизинг, а остальное — трем аффилированным фирмам. Поставщику был причинен ущерб в размере более 65 млн рублей.

Суд назначил бывшему директору наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области директор коммерческой организации заключил договор с одним из АО на поставку металлопроката, не собираясь выполнять свои обязательства.

Читайте также: В Приангарье вскрыто мошенничество с покупкой медоборудования