Ульяновский экс-губернатор: РФ не должна отступать ни при каких условиях
Ульяновск, 22 сентября, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Решение президента о частичной мобилизации — непростое, но «по-другому сейчас никак». Важно донести до людей «правду о зверствах и издевательствах» в Донбассе, воссоединение которого с Россией — гарантия мира для тех людей, которые там живут. В нынешней ситуации Россия не должна отступать «ни при каких обстоятельствах». Об этом заявил на своей странице в «ВКонтакте» экс-губернатор Ульяновской области, депутат Госдумы Сергей Морозов («Единая Россия»).
Парламентарий подчеркнул, что «всецело поддерживает» решения президента России Владимира Путина, так как «отступать мы не можем ни при каких обстоятельствах». Он уверен, что решение о частичной мобилизации далось главе государства «не легко, но сейчас по-другому никак» и должны оказать поддержку, а также разделить ответственность.
Сергей Морозов считает, что слова из военной присяги о верности Отечеству, защите свободы и независимости России «актуальны для каждого из нас»:
Депутат подчеркнул, что необходимо «донести до людей правду о тех зверствах и издевательствах, которые происходили многие годы, «о реальных причинах начала специальной военной операции, а не доводы псевдолибералов, кормящихся за счёт наших граждан».
Он призвал население читать и проверять поступающую информацию с «холодной» головой:
23 — 27 сентября территориях Донецкой и Луганской Народной Республиках, Херсонской и Запорожской областях пройдут референдумы о воссоединении с Россией.
Отметим, что 21 сентября председатель Законодательного собрания Ульяновской области Валерий Малышев заявил, что у России нет «морального права отдать близких нам людей в Донбассе на растерзание палачам».
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Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября на Соборной площади в Ульяновске состоится концерт «Своих не бросаем» в поддержку референдумов в Донбассе и территориях б. УССР.