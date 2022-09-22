Ульяновск, 22 сентября, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Решение президента о частичной мобилизации — непростое, но «по-другому сейчас никак». Важно донести до людей «правду о зверствах и издевательствах» в Донбассе, воссоединение которого с Россией — гарантия мира для тех людей, которые там живут. В нынешней ситуации Россия не должна отступать «ни при каких обстоятельствах». Об этом заявил на своей странице в «ВКонтакте» экс-губернатор Ульяновской области, депутат Госдумы Сергей Морозов («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Морозов

Парламентарий подчеркнул, что «всецело поддерживает» решения президента России Владимира Путина, так как «отступать мы не можем ни при каких обстоятельствах». Он уверен, что решение о частичной мобилизации далось главе государства «не легко, но сейчас по-другому никак» и должны оказать поддержку, а также разделить ответственность.

Сергей Морозов считает, что слова из военной присяги о верности Отечеству, защите свободы и независимости России «актуальны для каждого из нас»:

«Мы с вами — граждане одной единой большой страны, мы помним и чтим её историю. Россия всегда побеждала только «всем миром» и сегодня мы не можем оставить в беде наших соотечественников из ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей, других освобождённых от неонацистского режима районов, которым нужна наша помощь».

Депутат подчеркнул, что необходимо «донести до людей правду о тех зверствах и издевательствах, которые происходили многие годы, «о реальных причинах начала специальной военной операции, а не доводы псевдолибералов, кормящихся за счёт наших граждан».

«Воссоединение с Россией освобождённых территорий — это гарантия мира для тех людей, которые там живут», — уверен Сергей Морозов, призвав «быть вместе и поддерживать друг друга, обратить внимание на себя и своих близких».

Он призвал население читать и проверять поступающую информацию с «холодной» головой:

«Россия всегда побеждала. Именно благодаря нашему с вами единству. Давайте не дадим это единство разрушить. Победа будет за нами!»

Отметим, что 21 сентября председатель Законодательного собрания Ульяновской области Валерий Малышев заявил, что у России нет «морального права отдать близких нам людей в Донбассе на растерзание палачам».

Подробнее: Нельзя отдавать Донбасс «на растерзание палачам» — ульяновский спикер

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября на Соборной площади в Ульяновске состоится концерт «Своих не бросаем» в поддержку референдумов в Донбассе и территориях б. УССР.