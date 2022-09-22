Балтийск, Калининградская область, 22 сентября, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Корабельные тактические группы Балтийского флота (БФ) в рамках стартовавших 19 сентября двусторонних командно-штабных учений вышли из пунктов базирования и приступили к развёртыванию сил флота в назначенных районах Балтийского моря для выполнения поставленных задач. Об этом в ночь на 22 сентября сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

Mil.ru Корабли Балтийского флота

Корабли Балтийского флота в течение нескольких дней будут отрабатывать широкий спектр задач, включая противоминное обеспечение развёртывания сил, противоподводно-диверсионную оборону мест базирования, совместные действия по плаванию в едином походном ордере, отражение воздушного нападения условного противника со стрельбой по воздушным целям и ведение морского боя.

пресс-служба ЗВО «Кроме того, в ходе учений корабельные группировки Балтийской ВМБ (военно-морской базы) выполнят практические ракетные и артиллерийские стрельбы по поражению кораблей и авиации условного противника».

Расчёты береговых ракетных комплексов (БРК) «Бал» и «Бастион», также участвующие в манёврах, скрытно выдвинулись в позиционные районы для защиты побережья Калининградской области от высадки десанта условного противника.

Всего в учениях Балтийского флота задействовано более 15 надводных боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, порядка 1500 военнослужащих, свыше 50 единиц военной техники, а также боевые самолёты и вертолёты морской авиации БФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Северный флот провёл лётные тактические учения отдельного корабельного истребительного авиаполка объединения ВВС и ПВО по воздушному прикрытию группировок кораблей СФ в Арктике.