Называевский район, Омская область, 22 сентября, 2022, 09:26 — ИА Регнум. На территории Называевского района Омской области введён режим повышенной готовности в связи с массовыми пожарами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления лесного хозяйства.

Pxhere.com Травяной пожар

Органы управления и силы постоянной готовности приведены в круглосуточный режим работы.

«Установлен местный уровень реагирования. Действовать этот режим будет до улучшения пожарной ситуации в районе», — отметили в ведомстве.

В районе зафиксированы возгорания сухой травы на заболоченных участках, местами сильное задымление. В ряде мест огонь перешёл на леса. В тушении пожаров было задействовано около 30 человек и 16 единиц техники.

Добавим, что в регионе 22 сентября прогнозируется 3 и 4 классы пожарной опасности.