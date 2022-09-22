Уфа, 22 сентября, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Госсобрание Башкирии приняло обращение к жителям республики в связи с проведением референдумов на освобожденных территориях б. УССР и частичной мобилизацией. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Gsbr.ru Госсобрание Башкирии

Следите за развитием событий в трансляции: «Обращение Владимира Путина и частичная мобилизация в России — все новости»

Сообщается, что Россия является могущественной страной, готовой в любой ситуации отстаивать свою независимость.

«У нас сплоченный многонациональный народ с многовековой историей, несгибаемой волей, способный дать адекватный ответ на любые внешние угрозы, искоренить любые попытки насаждения нацизма, оказать необходимую поддержку братскому нам населению Донбасса в его решении навсегда связать свое будущее с Россией», — говорится в обращении.

Отмечается, что для защиты жителей освобожденных территорий от ежедневных обстрелов, издевательств и военных преступлений со стороны киевских неонацистов и иностранных наемников первоочередной задачей является обеспечение права этих граждан на проведение референдумов о вхождении в состав Российской Федерации.

«Все фракции государственного собрания — Курултая поддерживают жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их устремлениях и готовы оказать необходимое содействие в обеспечении волеизъявления тех из них, кто в настоящий момент находится на территории Башкирии. Это жители соответствующих территорий, прибывшие в нашу республику. Им будет оказано полное содействие в голосовании на участках в Уфе, Стерлитамаке и других районах, городах Башкирии», — говорится в документе.

«Мы уверены также, что жители Башкирии, всегда сплоченно встающие на защиту своей большой и малой Родины, гордящиеся героическими страницами родной истории, славными делами своих предков, в очередной раз проявят единство и патриотизм, достойно выполнят свой гражданский долг в связи с Указом президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», — сообщает пресс-служба.

В обращении подчеркивается, что действия России нацелены на помощь жителям Донбасса и укрепление суверенитета страны.

«Потомки Шаймуратова своих не бросают!» — говорится в обращении.