Москва, , 09:23 — REGNUM О героизме и мужестве капитана Дмитрия Поламарчука, которые он проявил в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР, рассказали 22 сентября в Минобороны России.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что зенитная ракетная батарея капитана прикрывала район группировки российских войск от воздушных ударов и во время наблюдения Поламарчук выявил и опознал цель, и, оценив обстановку, отдал приказ на её уничтожение. Затем расчёт батареи успешно сбил вертолёт ВСУ.

Также указывается, что после этого российский офицер продолжил наблюдение, в ходе которого обнаружил второй вертолёт киевских боевиков, затем сбитый из переносного зенитного ракетного комплекса.

«Благодаря быстрым и чётким действиям расчётов зенитной ракетной батареи под командованием капитана Дмитрия Поламарчука, удалось не допустить высадку вражеского десанта в тыл обороняющейся группировки. Также был нанесён значительный урон националистам, что позволило без потерь переместиться на новые оборонительные позиции», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны России опубликовало видеозапись с бронетехникой, которую захватили российские военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции.