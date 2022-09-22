Псков, 22 сентября, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Жители Псковской области начали получать повестки о призыве на воинскую службу в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Елена Молчанова ИА REGNUM Псков

В регионе состоялось первое заседание комиссии по частичной мобилизации. В его рамках определили направления организации работы по исполнению указа президента РФ Владимира Путина.

«Эта работа уже идёт — повестки направляются, люди их получают», — отметил Ведерников.

Он добавил, что для комиссий в муниципальных и городских округах определены направления информационной кампании.

«Тема частичной мобилизации очень чувствительная, а в сети много фейков и дезинформации — с этим нужно работать», — отметил губернатор.

Он пообещал, что запишет видео, в рамках которого ответит на все основные вопросы по частичной мобилизации. Михаил Ведерников ранее возглавил областную комиссию по частичной мобилизации.