Симферополь, , 09:23 — REGNUM Глава Республики Крым Сергей Аксёнов готов лично принимать обращения от военнослужащих и добровольцев, отправившихся в зону специальной военной операции. Об этом он сообщил 22 сентября в телеграм-канале.

Специальная военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

Он уточнил, что с 22 сентября на официальном портале правительства Крыма размещена кнопка и форма обращения на имя главы региона.

«Участники специальной военной операции: военнослужащие по контракту и добровольцы — смогут обращаться ко мне по вопросам материально-технического обеспечения бойцов и подразделений, поддержки семей и с другими просьбами», — пояснил Аксёнов, добавив, что писать можно и в личные сообщения на его официальной странице «ВКонтакте».

«Все поступившие обращения буду читать лично, разбираться в каждой конкретной проблеме», — добавил глава Крыма.

Как сообщало ИА, ранее Аксёнов сообщал об отправленных из региона в зону СВО 1,2 тыс. добровольцев.