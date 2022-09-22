Абакан, , 09:22 — REGNUM Глава Хакасии Валентин Коновалов 22 сентября провёл расширенное совещание по вопросам исполнения указа президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Военный билет Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

На заседании Коновалов заявил, что Хакасия с первых дней спецоперации чётко выполняет все задачи, поставленные верховным главнокомандующим. Минобороны РФ довело дополнительные задачи до военного комиссариата Хакасии, регион приступил к их исполнению. В республике создана призывная комиссия по мобилизации.

Глава региона призвал членов штаба и глав всех муниципалитетов проводить разъяснительную работу с населением. Жителей и представителей массмедиа он попросил использовать только официальные, проверенные источники информации.

В Хакасии в ближайшее время планируют запустить горячую линию, где можно будет получить все ответы на вопросы о частичной мобилизации.

Что касается соцподдержки семей мобилизованных граждан на региональном уровне, эти вопросы сейчас прорабатываются, подчеркнули в правительстве республики.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации. По имеющейся информации, ей подлежат лица, проходившие службу в рядах Вооружённых сил РФ, имеющие определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт.

Читайте также: Политаналитик о частичной мобилизации: Россия обязательно придёт к победе