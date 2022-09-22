Вашингтон, , 09:30 — REGNUM Международную повестку, в том числе кризис в б. УССР, обсудили президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон в ходе внеплановой встречи в Нью-Йорке. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Эмманюэль Макрон и Джо Байден The White House

Лидеры обсудили усилия, направленные против получения Ираном ядерного оружия, продолжающееся сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе и «сложности со стороны Китая».

«Оба лидера подтвердили продолжение поддержки усилий [киевского режима] по защите от российской агрессии», — указано в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в Нью-Йорке прошла встреча Байдена и Макрона, которой не было в графиках президентов, о её повестке не сообщалось. Ранее в этот день президент России Владимир Путин выступил с обращением к народу, в котором объявил о частичной мобилизации в стране.

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