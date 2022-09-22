Бухарест, , 09:20 — REGNUM Румынские жандармы и молдавские карабинеры в ходе совместных учений в городе Галац (Румыния) отработали подавление протестов. Об этом сообщает пресс-служба румынской жандармерии.

Сообщается, что учения Danubius Shield проходили с 19 по 21 сентября. В них принимали участие более 200 правоохранителей. Целью тренировок назвали «повышение профессионального потенциала использование персонала в операциях по борьбе с массовыми беспорядками» в случае наплыва мигрантов на границе.

По данным пресс-службы, для разгона условных протестующих использовались спецсредства. Их приобрели на сумму €330 тыс. на средства, выделенные Евросоюзом. Правоохранители провели несколько тренировок, чтобы улучить навыки реагирования в случае «трансграничной преступности».

Напомним, в Кишинёве с 18 сентября длится бессрочная акция протеста. Участники требуют отставки президента Молдавии Майи Санду и правительства. Возле парламента и администрации президента установлено более 200 палаток.

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