Москва, 22 сентября, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Министерство обороны России 22 сентября опубликовало видеозапись с бронетехникой, которую захватили российские военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции России на территории бывш. УССР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

В сюжете уточняется, что российские десантники смогли захватить БТР-3У киевского производства, а также БМП-2, поставленную из стран Восточной Европы.

Заместитель командира батальона Александр рассказал на видео о завязавшемся бое с превосходящими силами противника.

«Заместитель командира первой парашютно-десантной роты по военно-политической работе переместился на правый фланг своего подразделения, в этот момент был ранен номер расчета установки ПТУР, и замполит сам с ней встал, — сообщил Александр. — В результате боя, который продолжался весь день, лично уничтожил 5 БМП, 1 МТЛБ — это только в первый день».