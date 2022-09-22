Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Великобритания в преддверии зимнего энергетического кризиса, который угрожает подорвать экономику страны, намерена заключить долгосрочный договор о поставках сжиженного природного газа (СПГ) от американских производителей сроком до 20 лет. Об этом 22 сентября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

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Отмечается, что целевая группа британского правительства уже отправляет запросы экспортёрам СПГ относительно предложений о поставках внутренним покупателям по долгосрочным контрактам. При этом не указывается, о поставке каких объёмов топлива ведёт речь Лондон.

Запросы правительства поступают в связи с тем, что другие европейские страны также пытаются запастись природным газом в преддверии самых холодных месяцев и диверсифицировать свои источники топлива в долгосрочной перспективе, пишет издание. Но в отличие от таких стран, как Германия, Великобритания не зависит от российского газа. Королевство само добывает газ, получает поставки топлива из Норвегии по подводным трубопроводам и закупает СПГ. Однако, страна, тем не менее «не застрахована» от общеевропейского дефицита на фоне действия санкций против России.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно оценкам МВФ, альтернативные источники могут заменить до 70% российского газа, что позволит ЕС избежать дефицита в случае временного перерыва в поставках примерно на шесть месяцев. Однако, как указал профессор Высшей школы бизнеса ВШЭ Михаил Аким, более длительное полное прекращение поставок российского газа по всему Евросоюзу может привести к очень высоким ценам и значительному дефициту голубого топлива в некоторых странах. Причём, по его словам, наиболее уязвимыми являются районы Центральной и Восточной Европы.

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