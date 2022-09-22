Хабаровск, 22 сентября, 2022, 09:17 — ИА Регнум. В Комсомольске-на- Амуре губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев вместе с гендиректором Госкорпорации Ростех Сергеем Чемезовым и главой ПАО «ОАК» Юрием Слюсарем осмотрели производство импортозамещенных «Суперджетов».

Андрей Репин ИА REGNUM «Именной» SSJ

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«Сейчас идёт сборка сразу пяти планеров для SSJ-NEW. Сертификация и начало серийного выпуска намечены на конец 2023 года. Первый опытный образец находится в цехе окончательной сборки, ведется монтаж систем и оборудования. Еще один передан в Центральный аэрогидродинамический институт.

Мы заключили с «ОАК» соглашение о социально-экономическом партнерстве. Этот документ — дорога с двухсторонним движением: предприятия Ростеха наращивают объемы, создают новые рабочие места, увеличивают налоговые отчисления, а регион формирует в городе Юности комфортную среду, условия для подготовки кадров. Наши совместные усилия способствуют решению задач по импортозамещению и организации серийного производства пассажирских самолетов, нужных стране.

До 2030 года авиаперевозчики должны получить более 140 ближнемагистральных самолетов SSJ-NEW», — сообщил в своём телеграм-канале Михаил Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, участники сессии «Будущее отраслей: что купить, а что произвести? Авиастроение» на площадке Восточного экономического форума 6 сентября обсуждали состояние отечественного самолетостроения.