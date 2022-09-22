Уфа, 22 сентября 2022, 09:20 — REGNUM Противостоять опасной дезинформации, которая сейчас распространяется в информационном пространстве по поводу частичной мобилизации и спецоперации на территории б. УССР, попросил депутатов госсобрания Башкирии глава республики Радий Хабиров. Об этом он заявил на заседании государственного собрания региона.

Радий Хабиров
Радий Хабиров
Pravitelstvorb.ru

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Хабиров попросил депутатов развернуть в округах информационную работу.

«Выезжать в районы и города, встречаться с людьми, разъяснять им положения Указа о частичной мобилизации, задачи специальной военной операции. Мы должны противостоять опасной дезинформации, поставить ей надежный заслон. Для этого надо в полную силу заниматься пропагандистской, патриотической работой, чтобы у каждого была ясная картина и четкое понимание происходящего. Сейчас это особенно важно», — заявил глава региона.

Он также попросил обсудить необходимость внесения изменений в законодательство региона исходя из условий мобилизации экономики, дополнительных мер соцподдержки участников специальной военной операции и их семей.

«Они — настоящие герои. И мы должны окружить их заботой и вниманием», — заявил Хабиров.

Он подчеркнул, что этот ответственный, момент требует особой выдержки, сплоченности и сознательности.

«Хочу сказать нашим воинам и тем, кому предстоит приступить к выполнению задач специальной военной операции. Мы всегда с вами! Возвращайтесь живыми и здоровыми! Наше дело — правое! Победа будет за нами!» — подчеркнул глава региона.

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